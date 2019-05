Torino-Lazio 3-1, De Silvestri: “Carico per la prossima stagione. Moretti? Ci lascia un ragazzo speciale”

Al termine della gara tra Torino e Lazio, ha parlato Lorenzo De Silvestri. Ecco le sue dichiarazioni a Torino Channel: “Oggi tante cose belle o brutte, a seconda del punto di vista. Bello è stato il tributo a Emiliano, però comunque ci lascia un grandissimo campione, una grandissima persona. Un ragazzo veramente speciale nel gruppo, perdiamo una pedina importante. La stagione è stata positiva: 63 punti, record nella storia del Toro ulteriormente aumentato. Ho fatto gol e sono contento anche per questo”.

Ancora De Silvestri: “Io sono molto orgoglioso di quello che ho fatto, ho dato tutto quello che avevo in ogni allenamento, in ogni singola partita. Ho fatto molti più assist. Sono quasi sempre stato al massimo della forma, c’è molto lavoro dietro ma più si va avanti con l’età e più è così”.

“Adesso torno a casa in famiglia a Roma con i miei amici, e poi vacanza: si stacca un po’ la testa. E poi pronto per ripartire in ritiro la prossima stagione. Credo che si sia trovato una bella unione tra società, giocatori e tifosi. Prossimo anno obiettivo è fare 64 punti, portare l’asticella in avanti. Certo che questo anno e mezzo con il mister ci ha dato più certezze e ci ha fatto diventare più squadra”.

Che effetto farà vedere Moretti dirigente? “Bella domanda, sicuramente mi farà un effetto particolare. Ho avuto una lunga chiacchierata con lui, anche ieri sera. Sarà strano vederlo in un’altra veste ma lui ha davvero una testa incredibile e sono sicuro ci darà una mano sotto tutti i punti di vista. Potrà dare una mano a squadra, staff e dirigenti perché conosce benissimo il Toro”.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android