Torino-Lazio 3-1, il film della partita: “Agrodolce”

Davanti a un Olimpico delle grandi occasioni va in scena Torino-Lazio, partita più valida per l’onore delle due squadre che non per obiettivi di classifica. La Lazio, forte della vittoria in Coppa Italia, è già qualificata in Europa League, mentre il Torino è già matematicamente fuori dalla corsa di quella che fino a pochi anni fa era per tutti la Coppa Uefa. Ma oggi è anche il giorno dell’addio al calcio giocato di Moretti: dopo 6 anni in granata il trentottenne appende le scarpette al chiodo, entrerà a far parte della società.

