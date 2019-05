Torino-Lazio 3-1, Mazzarri: “Il Toro mi è entrato dentro. Tifosi? Mi hanno fatto commuovere”

Al termine della gara tra Torino e Lazio, ha parlato Walter Mazzarri. Il tecnico granata ha tenuto una lunga conferenza stampa in cui ha fatto il punto su molti temi della stagione appena conclusa. Ecco le sue dichiarazioni: “Quando sono arrivato c’era un momento di depressione, non era facile pensare che dopo più di un anno si ritrovasse quel connubio tra squadra e tifosi che mi ha riempito di orgoglio e di gioia. Lo stesso Moretti che qui ha avuto delle ottime soddisfazioni, ha citato la partita di Empoli come una dei ricordi più belli qui. Essere riuscito a creare questa bella festa non era facile, questo ci responsabilizza ancora di più per il futuro, ma questa è la strada giusta”.

Scheda 1 di 6