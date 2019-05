Torino-Lazio 3-1, Moretti: “Oggi è stato incredibile. Mi tremavano le gambe”

SCARPINI AL CHIODO

Al termine della gara tra Torino e Lazio ha parlato Emiliano Moretti. Il difensore saluta con queste dichiarazioni a Torino Channel il calcio giocato: “Voglio fare un grazie enorme. E’ stata una roba incredibile, sono quelle cose che nemmeno nei sogni più belli succedono. Era impossibile pensare a una cosa del genere. Quello che mi hanno dato oggi è stata una roba che non riesco quasi a spiegare. Forse posso dire grazie, ma è davvero troppo poco. Ho vissuto qualcosa che costudirò dentro di me per tutta la vita”.

A Sky ha aggiunto: “Pensavo che mercoledì fosse il culmine delle emozioni durante la conferenza. Quello che ho provato oggi, invece, è stato incredibile. Sarà qualcosa che non dimenticherò mai. Le 600 partite me le sento tutte, quando il mister mi ha detto di entrare oggi, mi sentivo un bambino che entrava in campo. Nel primo intervento non ho avuto neanche la forza di stoppare la palla, è un bene che abbia giocato poco. I ragazzi in questi giorni sono stati fantastici con me. Hanno dimostrato di volermi un bene davvero enorme, non sono un carattere che esterna tantissimo. Ma mi hanno dato davvero tanto, anche il gesto di Andrea di darmi la fascia è una cosa che non dimenticherò. 600 partite fatte con grande squadre, ma questa giornata rimarrà”.

Il ricordo migliore della sua carriera? “Dopo la giornata che ho passato oggi, non ho spazio per altri ricordi, non riesco a pensare ad altro”