Torino-Lazio 3-1, Sirigu: “Abbiamo fatto ciò che potevamo, siamo cresciuti molto”

Al termine della gara tra Torino e Lazio ai microfoni di Torino Channel è intervenuto Salvatore Sirigu. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo finito nei migliori dei modi un’annata che è stata splendida, che dev’essere necessaria per porre le basi per il futuro. E’ relativa la sconfitta con l’Empoli, bisogna prendere complessivamente ciò che è stato fatto durante l’anno. Abbiamo fatto ciò che potevamo e non è stato facile. Siamo cresciuti tanto, già questo è una grande speranza”.