Al termine della prima frazione di gara ha parlato Acerbi. Ecco le sue dichiarazioni: “Volevamo finire bene l’anno, cercando la vittoria. Bisogna sempre vincere, è sempre bello fare i tre punti. Se perdi non va mai bene. Il Toro vuole chiudere bene in casa davanti al proprio pubblico, con Moretti che lascia . Moretti? Non ci ho ancora parlato, lo vedrò dopo la partita. Bisogna solo battergli le mani