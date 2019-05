Torino-Lazio, Comi: “Dobbiamo lottare per il 7° posto. Mazzarri? Ruolo strategico”

Prima dell’inizio della gara tra Torino e Lazio ha parlato a Sky Comi. Ecco le sue dichiarazioni: “Manca ancora una partita che è importante, perché centrare il 7° posto è motivo d’orgoglio. E’ stata una stagione positiva, dove si è formata una solidità importante e speriamo di migliorare ancora”.

Il direttore generale poi parla di Mazzarri: “Il ruolo di Mazzarri è stato strategico, il mister è stata la persona più importante della stagione sia tattico che tecnico e anche caratteriale. Ha significato per la squadra una nuova mentalità”.

Infine, Comi fa una battuta sul possibile ritorno di Belotti in Nazionale: “Io me lo auguro perché ha fatto un girone di ritorno importante. Speriamo che mister Mancini lo tenga in considerazione”.