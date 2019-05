Torino-Lazio, i precedenti: granata bene in casa. E quel rigore di Ljajic…

Quello di domenica, ultima giornata della Serie A 2018/2019, sarà il 64′ scontro in massima serie tra i granata ed i laziali a disputarsi sotto la Mole. Il bilancio dei confronti a Torino tra le due formazioni vede storicamente prevalere il Torino, vittorioso 27 volte, a fronte di 23 pareggi e solo 13 vittorie dei biancocelesti. Durante la gestione Cairo però il bilancio è negativo: su 9 sfide giocate in casa granata, solo 2 vittorie per il Toro (3 i pareggi, 4 le sconfitte).

Il primo confronto a Torino risale alla stagione 1929/1930, quando al Filadelfia la rete di Julio Libonatti diede ai granata la vittoria. Il Torino è anche la squadra che tra le due ha segnato di più (sono 95 le reti granata contro le 70 della Lazio).