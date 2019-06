Torino e Fiorentina si sfidano per un posto nelle semifinali scudetto. Dopo essersi affrontate in finale di Coppa Italia, le squadre allenate da Coppitelli e Bigica inizieranno alle 18.30 il percorso che potrebbe avvicinare una delle due allo Scudetto di categoria. Appuntamento allo stadio “Ricci” di Sassuolo, dopo aver conquistato la Supercoppa ed essersi fermati solo in finale di Coppa Italia, i granata proveranno a rincorrere l’obiettivo più importante: il tricolore.