Torino, Millico: “Moretti, grazie per le strigliate e i consigli. L’infortunio? Non l’ho preso bene””

Il giocatore granata Vincenzo Millico, sui suoi canali social, ha parlato a ruota libera di se stesso, dall’addio di Moretti fino al suo film preferito. Ecco le sue parole:

Come ha vissuto l’addio di Moretti?

“Ha segnato ovviamente tutta la squadra e la società, non solo per il tipo di calciatore ma anche per l’uomo e il professionista che è! Posso solo dirgli grazie per le strigliate e i consigli e per avermi fatto vedere ciò che bisogna essere sia dentro che fuori dal campo per arrivare alle sue statistiche da calciatore.“

Il numero 72 è l’anno di nascita di tua madre?

“Sì, esattamente.“

Serie TV preferita?

“Adoro i film e ne guardo tantissimi, ma purtroppo le serie TV non riescono a coinvolgermi.“

Film preferito?

“The Wolf of Wall Street.“

L’esordio più bello vissuto a Torino finora?

“A livello giovanile ci sono tanti bei ricordi che porto con me. Ma ovviamente questo è la soddisfazione più grande (quella in Serie a col Torino, ndr).”

Come hai reagito quando ti sei infortunato?

“Non posso negare di aver preso malissimo l’infortunio di quest’anno perché è capitato due giorni dopo l’esordio e ha frenato una stagione che stava andando alla grande.“

Ti piacciono Aldo, Giovanni e Giacomo?

“Fan sfegatato! Tutte le battute di tutti i film studiate a memoria!“

Hai tanta autostima?

“Credo fortemente in me stesso e non lo nego, tante volte può sembrare presunzione ma è semplicemente autostima, ma allo stesso tempo sono molto severo con me stesso ed è la parte che preferisco del mio carattere perché mi spinge a non accontentarmi mai. Sia nella vita che in campo. Con questo vi dico buona notte!“