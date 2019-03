Torino, Moretti-Lukic: con il Bologna sono mancati, a Firenze possono tornare

Nel Torino che ha mantenuto la porta inviolata per sei partite, permettendo a Salvatore Sirigu di arrivare a 599′ minuti di imbattibilità, due sono state le costanti: Emiliano Moretti in difesa, sul centro-sinistra, e Sasa Lukic a centrocampo. Contro il Frosinone mancava il serbo, contro il Bologna nessuno dei due erano titolari. Il Torino ha finito per incassare quattro gol e non è detto che sia solo un caso. Sicuramente chi ha giocato al loro posto ha deluso: Djidji contro i rossoblù di Mihajlovic si è dimostrato ancora non pienamente pronto per giocare, mentre Soualiho Meité non è piaciuto, oltre ad avere causato il gol del 1-2 con uno sciocco fallo di mani.

LEGGI: L’ultima stagione? No, il futuro di Moretti è ancora un punto interrogativo

PRIMO NON PRENDERLE – Il veterano granata garantisce sicurezza e abilità nelle letture tattiche: contro la Fiorentina, in un match che vivrà da ex dell’incontro, sarà certamente titolare. Sasa Lukic, che torna oggi ad allenarsi con il gruppo dopo gli impegni con la sua Serbia, sa dare equilibrio alla mediana: il nativo di Belgrado pecca un po’ di inventiva, ma nei raddoppi e nelle chiusure sa sempre il fatto suo, e sa leggere bene il gioco. C’è la sensazione, anche all’interno del Toro, che anche lui sia un po’ mancato, nella squadra che ha finito per affondare contro il Bologna: da rincalzo e nulla più, Lukic ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. In ottica Fiorentina-Torino, avanza prepotentemente la sua candidatura per tornare titolare. E chissà che, con il possibile ritorno di Moretti e Lukic, il Torino non possa tornare a blindare la porta: è la prima condizione per poter ottenere un risultato positivo contro i viola di Pioli.