Torino, oggi di nuovo in campo per preparare il match di Coppa Italia

Questo pomeriggio i granata, reduci da una vittoria in rimonta contro il Genoa nel match di domenica, tornano in campo dopo la seduta di ieri al Filadelfia. Tutti a disposizione per mister Mazzarri per la gara in programma giovedì sera allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Sud Tirol alle 20:45 per il quarto turno di Coppa Italia. Per i ragazzi di Mazzarri in calendario una seduta tecnico-tattica a porte chiuse.