Torino, Parigini sotto i ferri: serve un intervento per curare la sport ernia

Sarà necessario un intervento chirurgico per mettere fine ai problemi fisici accusati nell’ultimo mese da Vittorio Parigini. Ma non c’è da preoccupasi: l’esterno classe 1996 sarà operato la prossima settimana in laparoscopia per rafforzare la parete addominale, fonte dei dolori pre-pubalgici che nell’ultimo mese e mezzo lo hanno tenuto prima ai box con il Torino e poi lo hanno poi costretto a dare forfait all’Europeo Under 21.

L’INFORTUNIO – Un intervento molto comune nel mondo del calcio. Volto a curare la sport ernia: una lesione dei tessuti molli della regione inguinale tanto fastidiosa quanto comune in molti sportivi, in particolare nei soggetti predisposti alla pubalgia. Un’operazione alla quale si era sottoposto l’estate scorsa anche Kevin Bonifazi e che non ha avuto particolari controindicazioni. L’unica certezza ad oggi è che Parigini, dopo una buona annata dal punto di vista personale, non vede l’ora di tornare al 100%. L’obiettivo è tornare a disposizione di Mazzarri per il raduno al Filadelfia che aprirà ufficialmente la prossima stagione tra poco più di un mese.