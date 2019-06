Torino, per i lettori Millico è pronto per la prima squadra

Avevamo chiesto ai lettori di dirci se Vincenzo Millico, talento indiscusso della Primavera granata con all’attivo quest’anno 29 reti, dovesse essere aggregato alla prima squadra di Mazzarri (con la quale ha già collezionato la prima presenza) o se gli avrebbe fatto bene un anno in prestito.

Il risultato del sondaggio parla chiaro: per il 67% dei lettori (pari a 427 votanti), Millico dovrebbe godere della fiducia del tecnico e far parte al Torino che disputerà la stagione 2019/2020; il restante 33% (pari a 209 preferenze) ha reputato invece che al giovane talento del Toro farebbe meglio un anno in prestito. Come finirà? Vedremo.