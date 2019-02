Torino, personalizzato per Djidji. Il resto del gruppo a disposizione di Mazzarri

Ancora a parte Djidji quest’oggi al Filadelfia. Il difensore ha seguito un programma personalizzato e si riducono le possibilità sul vederlo in campo con l’Atalanta. Per il resto, tutto il gruppo a disposizione di Walter Mazzarri questo pomeriggio. Il tecnico ha diretto una sessione massimamente dedicata alla tattica, in preparazione alla partita con i nerazzurri. C’è da ricordare che, nonostante Rincon fosse fisicamente disponibile, non sarà in campo con la Dea, in quanto dovrà scontare la squalifica dopo l’ammonizione presa a Napoli (il centrocampista era in diffida). Domani pomeriggio i granata svolgeranno la sessione di rifinitura, e dopodiché, i calciatore convocati, partiranno per il ritiro prepartita.