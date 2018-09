Torino, la terza maglia è svelata: “Un arricchimento stilistico e grafico”

Il Torino ha presentato la nuova maglia da gara della squadra granata (QUI il live), con una speciale collaborazione con lo sponsor Suzuki: nello stesso momento ci sarà anche la presentazione al pubblico anche della nuova generazione del fuoristrada Jimny. Ecco la foto della nuova casacca del Toro, di un colore turchese con inserti dorati.

Ha parlato ai nostri microfoni, poi, anche Paolo Fulgenzi, responsabile delle sponsorizzazioni sportive del Gruppo BasicNet. “La terza maglia che abbiamo progettato insieme al Torino sostanzialmente rappresenta una prosecuzione della prima e della seconda che abbiamo presentato un mese fa. Da quando realizziamo le maglie del Toro abbiamo tenuto il granata come colore di fondo, sempre, per noi quasi sacro. Però abbiamo cercato una texture non a caso. Il colore l’abbiamo scelto insieme al Torino e agli sponsor. Suzuki aveva esigenza di esporre un prodotto diverso da quelli istituzionale. Questo è un colore turchese ma che cambia anche grazie alla luce. Mi sembra un bel lavoro, un arricchimento grafico, stilistico, che ci sembra adeguato per movimentare il colore nuovo.“