Torino, previsto il pienone contro la Lazio: presenti oltre 23.500 spettatori

Torino-Lazio è alle porte e, nonostante tutto, il popolo granata ha ancora voglia di dimostrare il proprio affetto ai giocatori che hanno compiuto una stagione straordinaria. Inoltre, essendo quella di domenica l’ultima partita di Moretti, in molti vorranno salutare degnamente il pilastro dello spogliatoio granata. A ieri gli spettatori previsti, infatti, erano 23.500, insomma si va verso uno stadio pieno per poter festeggiare al meglio tutti, da chi saluta definitivamente la maglia granata a chi rinvia al prossimo anno la corsa per l’Europa League.