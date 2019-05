Torino, rifinitura per la prima squadra e la Berretti si gioca l’accesso in finale

Per il Torino sarà una giornata importantissima, soprattutto per il Settore giovanile. Partiamo dalla Prima squadra, che sosterrà l’ultima rifinitura stagionale agli ordini di mister Mazzarri. Il tecnico granata, poi, incontrerà i media nella consueta conferenza pre partita alle 13:30, mentre la squadra andrà in ritiro.

Passando ai giovani, la Primavera affronterà il Cagliari fuori casa nell’ultimo match della regular season, serve comunque una vittoria, perché la classifica sarà fondamentale nelle fasi finali (QUI l’approfondimento). La Berretti, invece, giocherà la partita più importante della giornata. A Grugliasco arriva il Sassuolo per la seconda e ultima partita del gironcino finale. I torelli hanno un solo risultato possibile per arrivare in finale: la vittoria. Il match, inoltre, sarà trasmesso in diretta live sul nostro sito dalle 12:45.