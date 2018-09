Torino, Rincon scalda i motori: contro il Napoli può tornare “El General”

Walter Mazzarri pensa a Tomas Rincon in vista del Napoli. Il tecnico del Torino, dopo il pareggio agrodolce di Udine, prepara qualche cambiamento in vista del prossimo match di campionato. Cambi che potrebbero arrivare innanzitutto a centrocampo, con i problemi fisici di Soriano e De Silvestri che potrebbero aprire le porte a Rincon ed Aina. Ma a prescindere dalle condizioni dell’ex Sampdoria e Villareal, alle prese con un affaticamento muscolare, il venezuelano potrebbe tornare nel cuore pulsante del terreno di gioco dal primo minuto.

IL PUNTO – Innanzitutto perché l’avversario sarà un avversario di livello e dunque, così come messo in evidenza contro top club quali Inter e Roma, Mazzarri potrebbe decidere di affidarsi ai muscoli de “El General” per dare al suo centrocampo una maggiore solidità difensiva. Una forte candidatura la sua che, dopo essere rientrato dai match disputati con il suo Venezuela soltanto alla vigilia di Udinese-Torino, era stato lasciato in panchina per tutto il corso della partita dello Stadio Friuli. Ora però potrebbe toccare nuovamente a lui: la coppia “leggera” composta da Soriano e Baselli non ha pienamente convinto domenica scorsa e l’ex Genoa potrebbe tornare utile.

INFORTUNI – Candidatura che prende ulteriormente quota viste le condizioni fisiche in cui vertono alcuni dei suoi “concorrenti”. Uno su tutti? Roberto Soriano. L’ex Villareal ha svolto parte dell’allenamento di ieri in maniera differenziata, a causa di un piccolo affaticamento muscolare riscontrato contro l’Udinese. Ecco allora che Mazzarri contro il Napoli potrebbe tornare al passato: un centrocampo “pesante” composto proprio da Rincon e dall’ormai insostituibile Meitè. Sulla tre quarti potrebbe toccare a Baselli, garanzia di una maggiore copertura in fase difensiva, alle spalle del duo composto da Belotti e Zaza. Più che una suggestione: Mazzarri pensa al ritorno di Rincon dal primo minuto.