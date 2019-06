Torino, Sirigu a un tifoso: “Europa? Ci riproveremo, con qualche innesto in più”

Dopo essersi disimpegnato in maniera decisamente positiva con la Nazionale, Salvatore Sirigu è volato a casa sua in Sardegna e appena atterrato è stato intercettato da un tifoso granata, con il quale ha iniziato una conversazione sulla stagione appena conclusasi, come riportato nell’articolo di Alberto Fumi su LangheRoeroMonferrato.net. “Sono molto contento di questa stagione sportiva – racconta l’estremo difensore granata – che è terminata con la vittoria contro la Bosnia a Torino. L’unico dispiacere è quello di non aver raggiunto l’Europa anche perché il nostro ripescaggio è piuttosto incerto. Ritenteremo comunque l’anno prossimo. Con qualche innesto mirato diventeremo più competitivi”.

Insomma il portiere granata sembra già proiettato verso la prossima stagione. Le motivazioni d’altronde non mancano e l’obiettivo sembra essere già fissato: l’Europa che è solamente sfiorata ai ragazzi allenati da Mazzarri. Sirigu non si nasconde e prima ancora che inizi il ritiro è già pronto a una nuova stagione da protagonista. Il matrimonio con il Toro, poi, sembra andare a gonfie vele e lui non si nasconde, spiegando che, dopo il periodo di difficoltà lontano dall’Italia, a Torino è risorto: “Beh l’aria della torcida granata mi ha rigenerato, mi ha dato nuovi stimoli per dare tutto alla causa. Poi anche i miei compagni mi hanno permesso di raggiungere i 599 minuti di imbattibilità. Penso di aver dimostrato appieno le mie doti“.