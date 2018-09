Torino: solo 3 palloni giocati in area, nessuno ha fatto peggio. Ma l’Atalanta…

Il Torino ha pareggiato contro l’Atalanta di Gasperini in casa nerazzurra, raccogliendo un punto grazie ad una prestazione principalmente difensiva. Andando a vedere anche i dati statistici si può capire come il Torino sia riuscito, con la forza della continuità, ad ottenere un buon pareggio. L’obiettivo di Mazzarri era quello di non concedere agli avversari occasioni per segnare, spesso non tenendo conto della fase offensiva, che veniva guidata da due giocatori soltanto – in particolare Parigini e Belotti, che dovevano affrontare un’intera difesa da soli.

PALLONI IN AREA – Il dato che restituisce bene la prestazione del Torino a Bergamo riguarda i palloni giocati nell’area avversaria: la squadra granata ne ha prodotti soltanto 3 nel corso di tutto il match, creando anche un record negativo in questo campionato. Infatti nessuna squadra quest’anno ha fatto peggio in una partita di Serie A. Una statistica che, appunto, evidenzia la volontà del’intera squadra di concentrarsi maggiormente sulla fase difensiva, con discreti risultati. Le prove dei difensori, eccetto alcune piccole amnesie – come quella di De Silvestri che ha cercato Izzo con un passaggio troppo corto e con l’ex Genoa che ha arretrato la posizione permettendo agli orobici di arrivare nell’area del Toro diventando pericolosi.

TIRI – Un altro dato che mette a nudo le difficoltà del Torino in fase offensivo è quello dei tiri. Il bilancio complessivo è stato di 11 conclusioni nerazzurre contro le 3 del Toro, ma non solo. La squadra di Mazzarri, nel corso degli interi 90 minuti di gara non ha tirato neppure una volta in porta, non sporcando mai i guanti di Berisha. Però c’è anche da sottolineare che l’Atalanta non è stata molto concreta in fase offensiva: eccetto la grande parata di Sirigu sul tiro di Gomez nel finale della partita, gli orobici hanno creato pochi grattacapi al portiere granata.

ASPETTI POSITIVI – Ci sono, però, anche da evidenziare dei dati che vanno a favore della prestazione del Torino. I granata, infatti, hanno perso solo 22 palloni, contro i 26 dell’Atalanta, e ne hanno recuperati 26, due in più rispetto agli uomini di Gasperini, dimostrando una buona attenzione in campo. Inoltre, il Torino ha corso di più durante il match: sia a livello dei singoli che di squadra, i granata hanno corso più kilometri rispetto agli avversari che, però, hanno ottenuto un possesso palla maggiore (55%-45%).