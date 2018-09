Torino-Spal 1-0, Mazzarri: “Vittoria meritata ma dobbiamo essere più concreti”

Al termine della gara tra Torino e Spal, il tecnico granata Walter Mazzarri commenta così la prestazione del Toro: “All’inizio siamo partiti bene. Belotti ha avuto subito un’opportunità clamorosa, su un’azione bellissima. Eravamo partiti forte. Si stava giocando bene, forse potevamo sbloccarla subito. Dopo l’interruzione non c’eravamo con la testa. Il temporale ci ha un po’ frenato, tanti pensavano di non giocare più. Quando siamo rientrati non mi è piaciuta la squadra e mi sono arrabbiato: quando siamo rientrati, non eravamo gli stessi di prima. Poi ci siamo riscaldati ancora, non prendendo gol, e infine abbiamo disputato il secondo tempo in maniera corretto. E’ stata una partita difficile, come ci aspettavamo, non è un caso che la Spal abbia sei punti. E’ una squadra che non aveva nulla da perdere, ha giocato senza troppi assilli. Noi avevamo tutto da perdere. La squadra ferrarese lavorava su due risultati su tre, noi dovevamo vincere. La pausa dovuta alla pioggia mi aveva un po’ preoccupato. Le mie preoccupazioni erano fondate, quando siamo scesi in campo non mi piaceva la squadra. Eravamo intimoriti, loro salivano spesso, loro sono una squadra molto fisica, forte nel gioco aereo con due attaccanti di volume e hanno creato diverse azioni pericoloso”.

LEGGI Le parole di Semplici: “Il Toro deve puntare all’Europa League”

L’allenatore poi continua: “Si è rischiato. A volte interpretare le gare non è semplice. Se il campo rimaneva così dovevamo trovare altri accorgimenti per saltare il centrocampo. Io guardo la squadra nell’interezza, come tiene il campo e come gira la palla. A parte quella frazione dopo il nubifragio, prima e dopo abbiamo giocato un’ottima partita. Ma dobbiamo essere più cinici, se non si realizza ma si crea solo è un problema. Ci tengo a fare i complimenti agli addetti ai lavori, il manto erboso è stato curato bene e solo grazie a loro si è potuto giocare bene.”