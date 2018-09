Torino-Spal 1-0, Nkoulou: “Partita da vincere. Credo molto in questa squadra”

Al termine di Torino-Spal 1-0, ha parlato in zona mista il match winner Nicolas Nkoulou: “Grazie per i complimenti, sono fiero di aver segnato e soprattutto di aver regalato la vittoria alla squadra”.

Ancora Nkoulou: “Il gol è stato importante per la squadra, ne avevamo bisogno, era un match difficile, era importante vincere e sono contento. Il campionato è ancora lungo, non possiamo sbilanciarci, alla fine vedremo dove possiamo arrivare. Era molto difficile giocare in queste condizioni, fermarsi e ricominciare. La cosa importante era vincere e lo abbiamo fatto. Zaza ha fatto bene, lo conoscete bene, è contento di stare con noi e sono sicuro che farà bene. Dobbiamo continuare a lavorare per aspirare a fare meglio”.

Ancora Nkoulou a Torino Channel: “E’ stato molto difficile fermarsi e ricominciare. Bisogna essere molto lucidi per poter dare il massimo. Una partita così era da vincere ed è stato così. Sicuramente la vittoria è la nostra benzina per proseguire, è fondamentale. Il gol è stato importante, anche se io devo pensare a difendere. Il tecnico ha molto metodo. Il gol lo dedico a mia mamma, la quale ha fatto sì che io diventassi un giocatore”.

Infine, il difensore: “Personalmente mi sento bene e lavoro bene. Sono contento del lavoro fatto fino a qui e spero di fare una bella stagione. Per quanto riguarda la squadra, vedo molta solidità come si è visto anche a San Siro, sono segnali positivi. Io credo molto in questa squadra e spero possiamo fare bene in campionato. Il gol? Nasce dal nostro lavoro”.