Torino-Sudtirol 2-0, Moretti: “Bene così, l’obiettivo era passare il turno”

Al termine della gara tra Torino e Sudtirol ha parlato ai microfoni della Rai Emiliano Moretti, ecco le sue dichiarazioni: “L’obiettivo era passare il turno. Quando s’incontrano squadre di categoria inferiore si può solo fare male. Comunque abbiamo visto che le altre formazioni hanno incontrato difficoltà, quindi per noi va bene così. E’ stata anche un’occasione per chi ha giocato meno durante il campionato. Questa partita era importante tanto quanto quella con il Genoa e come quella di domenica”.