Torino, terapie per Moretti. Giorno di permesso per Ichazo e Nkoulou

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione a porte aperte sul campo secondario. Il tecnico Mazzarri, dopo il riscaldamento, ha alternato il lavoro sulla parte atletica con un programma tecnico-tattico e con esercitazioni a tema. Regolarmente in gruppo Izzo, post trauma al ginocchio nell’ultima partita di campionato contro la Lazio, terapie per Moretti dopo l’infortunio a Roma (modesta lesione agli adduttori della coscia destra). Ichazo e Nkoulou, che hanno usufruito di un giorno di permesso, si riaggregheranno ai compagni per l’allenamento di domani pomeriggio (14.30 al Filadelfia, porte chiuse).