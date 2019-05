Omaggio a Moretti, assente Petrachi. Cairo: ”Chiedete a lui perché”

Una giornata importante per il Torino, che vede Emiliano Moretti lasciare il calcio giocato e la maglia granata. Un momento toccante, in cui il giocatore ha parlato di fronte ai suoi compagni e ai giornalisti in sala stampa: erano tutti presenti, eccetto il ds granata Gianluca Petrachi, che non risultava di fianco a Cairo e Mazzarri, e tanto meno in sala conferenze. Il presidente Urbano Cairo, incalzato sull’assenza del ds, ha risposto così: “Non posso sapere cosa farà, chiedetelo a lui. Sul tema mi sono espresso”, facendo riferimento alle sue affermazioni riguardo all’esistenza di un contratto sino al 2020 e alla convinzione che il direttore salentino possa rimanere il dirigente granata. Cairo, incalzato comprensibilmente dai cronisti, ha risposto ancora: “La sua assenza? Chiedetelo a lui”. In più ha aggiunto: “Se Petrachi dovesse dare le dimissioni dovrei accettarle per forza? Chiedetelo ad avvocati più bravi di me“.

Tuttavia, pochi minuti dopo la società granata ha fornito i motivi dell’assenza di Petrachi: il direttore sportivo granata, come spieghiamo in un articolo a parte, ha preferito non rubare l’attenzione.