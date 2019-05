E’ arrivato il giorno dell’ultima di campionato per il Torino, che oggi chiude la Serie A 2018/2019 sfidando la Lazio alle 15 allo stadio Grande Torino. La partita non mette in palio obiettivi veri ma i granata hanno comunque diversi obiettivi per cercare i tre punti. E il 26 maggio 2019 sarà un giorno da ricordare perchè Emiliano Moretti chiude la carriera da calciatore.