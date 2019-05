Toro, campionato finito: squadra in vacanza

Con la vittoria ottenuta ieri contro la Lazio si è chiusa la stagione del Toro. I granata sono dunque in vacanza a partire da oggi, in attesa di notizie dall’UEFA riguardo la posizione del Milan. I rossoneri rischiano infatti di essere esclusi dall’Europa League a causa del Fair Play Finanziario e, in tal caso, sarebbe proprio il Toro a dove prendere il suo posto.