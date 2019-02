Torino, chi gioca con l’Atalanta? Falque e Baselli si candidano per tornare titolari

Sabato il Toro scenderà in campo con l’Atalanta in un match che si preannuncia ostico, contro una diretta rivale per l’Europa. Mazzarri sta effettuando le valutazione del caso per ottenere un buon risultato con i bergamaschi, e sta ancora valutando se confermare il 3-5-2 o ritornare al 3-4-2-1 che ha fatto vincere i granata con l’Udinese. Nel primo caso assisteremo ad un Toro più difensivo con l’attacco che avrà il compito di dare profondità alla squadra, altrimenti si assisterà ad una squadra più con più fantasia davanti ma meno robusta a metà campo.

Scheda 1 di 4