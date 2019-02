Toro, chi gioca contro l’Udinese? De Silvestri a rischio, Izzo o Djidji al posto di Nkoulou

Il Torino di Walter Mazzarri torna in campo dopo il pareggio rimediato con la Spal a Ferrara la scorsa settimana. Domenica i granata ospiteranno allo Stadio Olimpico Grande Torino l’Udinese di Davide Nicola che è alla ricerca di punti per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.

Mazzarri dovrebbe scendere in campo con il solito 3-5-2: Baselli, in fase offensiva, dovrebbe giocare un po’ più avanzato e affiancare Iago Falque nella trequarti. In porta nessun dubbio, ci sarà Salvatore Sirigu. Davanti all’estremo difensore granata ci dovrebbero essere Izzo, Djidji e Moretti. L’unico dubbio riguarda il sostituto di Nkoulou nel ruolo centrale della difesa a tre che, come noto, è stato espulso nella gara precedente con la Spal e salterà il match di domenica. Izzo e Djidji potrebbero entrambi giocare centrali, con il primo che oggi appare favorito sul secondo.