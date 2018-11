Un gesto concreto e una richiesta: società e Mazzarri, il Toro fa quadrato

Si è schierata dalla parte del proprio tecnico la società granata, che in Mazzarri ripone grande fiducia per le ambizioni europee di questo Toro. E lo ha fatto notare Urbano Cairo che, a margine della presentazione del prossimo Giro d’Italia, ha fatto notare come con un equo utilizzo del VAR i granata si troverebbero attualmente in zona Champions. Il patron ha infatti ribadito come il Toro sia stato più volte penalizzato dagli arbitri in questo avvio di stagione, ponendosi così sulla stessa linea di pensiero del tecnico.

IL RICORSO – E la società ha voluto mostrare tutto il suo appoggio all’allenatore anche con i fatti, presentando ricorso contro la squalifica per una giornata inflittagli dal giudice sportivo. Un ricorso il cui esito negativo era pressoché scontato, ma che ha ribadito ulteriormente ed in maniera concreta come la società abbia fatto quadrato attorno al tecnico. “Mazzarri ha protestato, è vero, – ha spiegato il presidente Cairo – ma voleva solo spiegarsi con l’arbitro e non è stato aggressivo. Ci era rimasto male per alcune decisioni perché da parte del mister c’è la voglia di fare un bel campionato, in maniera corretta, pulita e positiva”.

LA RACCOMANDAZIONE – Allo stesso tempo, però, la società ha chiesto a Mazzarri di evitare ulteriori squalifiche, perché la sua presenza in panchina è di fondamentale importanza per la squadra. Emblematici, in tal senso, sono stati i cambi di atteggiamento mostrati dai giocatori dopo l’intervallo nelle prime partite di questa stagione, quella contro l’Inter su tutte. Un segno evidente di come l’allenatore sappia dare la scossa alla squadra, andando ad incidere profondamente sul rendimento degli undici in campo con le proprie indicazioni. Come è in grado di incidere anche con i cambi, che ha dimostrato di saper utilizzare molto bene ma che deve gestire direttamente dalla panchina. E la società, fortemente convinto che la strada intrapresa sia quella giusta, ha voluto così ribadire la grande fiducia nutrita nei confronti di Mazzarri.