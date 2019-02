Toro, l’analisi: rispetto alla scorsa stagione un punto in meno (ma 6° posto più vicino)

Dopo 22 giornate il Torino occupa la nona posizione (a pari punti con la Fiorentina) a quota 31 punti, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. Vediamo com’era la situazione allo stesso punto della scorsa stagione, evidenziando differenze ed eventuali analogie tra le due porzioni di stagione prese in esame.

PUNTI – Per quanto riguarda i punti conquistati, la scorsa stagione il Torino ne aveva 32, uno in meno rispetto l’attuale. Per fissare bene nel tempo il periodo, è bene ricordare che Mazzarri arriva alla guida del Toro solo 3 giornate prima della 22′: in quelle tre gare raccolse 7 punti, frutto delle vittorie interne contro Bologna e Benevento per 3-0, intervallate dal pareggio esterno per 1-1 contro il Sassuolo (stesso risultato della 23′, maturato contro la Samp fuori casa). Lo score dopo le prime 22 giornate della scorsa stagione fu di 7 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte, che collocarono il Toro, nella stagione 2017/2018, al nono posto, lo stesso della stagione attuale. Due stagioni quindi molto simili tra loro, per andamento tenuto dalla squadra granata, con la differenza che quest’anno ci vorrà uno sforzo ulteriore per centrale l’obiettivo stagionale, mancato nell’estate 2018.

La classifica 2017/2018

SESTO POSTO – Per quanto riguarda la corsa all’Europa la situazione per i granata era invece più complicata rispetto ad oggi. Quest’anno la parte di classifica che interessa al Toro è più corta, mostrando una frattura meno ampia tra quinto ed undicesimo posto (distanti attualmente 5 punti, mentre l’anno scorso erano addirittura 13). Il sesto posto, l’ultimo che qualifica all’Europa League essendo le finaliste della Coppa Italia squadre che lottano per piazzamenti europei, distava l’anno scorso 5 punti, mentre attualmente è lontano 4 punti. Complice questa congiunzione favorevole sarà essenziale, nella parte di stagione che manca, capitalizzare tutte le occasioni, evitando di abbandonare per strada punti importanti (come oggettivamente accaduto a Ferrara contro la Spal) che lascerebbero scappare le concorrenti per l’Europa, mostrando invece, proprio come visto contro l’Inter, il coraggio di affrontare senza senso di inferiorità le sfide più difficili della stagione. Al momento il Toro è costretto ad inseguire, malgrado le qualità tecniche non manchino, e riuscirà nell’impresa solo mostrando il giusto coraggio spesso venuto meno in occasioni importanti della stagione.

La classifica 2018/2019