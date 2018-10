Il Toro lucida la variante tattica: se Izzo fa il centrocampista aggiunto…

I primi registi del Toro? I centrali difensivi. Oltre a Nkoulou, che ha più volte dimostrato di possedere doti tecniche fuori dal comune per essere un difensore, l’arma in più dei granata è Armando Izzo. In fase di possesso palla, l’ex Genoa diventa infatti un centrocampista aggiunto, partecipando attivamente alla manovra della squadra. E’ uno dei segreti con cui il Torino ha schiacciato il Bologna nel primo tempo del Dall’Ara, domenica scorsa. E una variante tattica su cui Mazzarri continua a lavorare anche in vista della Fiorentina.

CENTROCAMPISTA AGGIUNTO – Prelevato in estate per una cifra che si aggira intorno ai dieci milioni di euro, Izzo ha le caratteristiche ideali per andare a comporre una linea difensiva a tre elementi. Lo sa bene Mazzarri che, dopo averlo voluto fortemente, non lo ha mai tolto dal campo se non nei minuti finali della gara contro la Roma per un problema alla caviglia. In campo, infatti, l’ex Genoa svolge un ruolo fondamentale in fase di impostazione, giocando un gran numero di palloni ed alzandosi all’altezza dei centrocampisti. La qualità che ha nei piedi gli consente di alzare la testa e trovare la soluzione più giusta tra l’esterno dalla sua parte, De Silvestri, i trequartisti o la verticalizzazione diretta sulla punta. Così, mentre avanza Izzo nel suo raggio di azione, il 3-5-2 o 3-4-2-1 di partenza si trasforma di fatto in un 2-6-2 o 2-5-2-1, per sfruttare appieno il giocatore quando si tratta di costruire il gioco.

PILASTRO PER MAZZARRI – Oltre ad alzarsi in fase di impostazione, accade anche che Izzo si sganci dalla linea difensiva e provi addirittura qualche inserimento. È accaduto ad esempio contro il Frosinone, quando è andato a riempire l’area di rigore trovando anche la rete, successivamente annullata per fuorigioco. In fase offensiva l’ex Genoa è stato inoltre protagonista di un episodio alquanto dubbio nel finale della gara contro il Bologna: una spinta da dietro che sarebbe stata sanzionabile con un calcio di rigore per i granata, ma non ritenuta tale da Banti. In ogni caso, Izzo è sempre più un pilastro per Mazzarri, che sta continuando a dargli grande fiducia. Non è mai uscito dal campo se non nei minuti finali del match contro la Roma alla prima giornata per un piccolo problema fisico. E un motivo ci sarà.