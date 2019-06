Toro, la Berretti vuole il bis: alle 10.30 la Supercoppa contro la Virtus Entella

Giornata importante per il Torino, che alle 10.30 sarà di scena a Novarello con la categoria Berretti. La squadra di Max Capriolo, fresca vincitrice dell’undicesimo scudetto di categoria, si gioca la Supercoppa contro la Virtus Entella (campione d’Italia tra le società di Lega Pro). Un match che metterà in palio la Supercoppa Berretti e che per i granata significherebbe mettere la ciliegina su una stagione già straordinaria. Appuntamento alle 10.30 a Novarello per una finale che, come di consueto, sarà disponibile per voi live, minuto per minuto, anche sulle colonne di Toro News tramite la nostra diretta testuale.