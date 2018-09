Toro, la ripresa al Filadelfia: Iago Falque lavora in parte con il gruppo

Immediata ripresa degli allenamenti per il Toro, che sta già lavorando per preparare al meglio la gara di domenica contro il Chievo. I giocatori che ieri sono scesi in campo contro l’Atalanta hanno svolto un lavoro di scarico, mentre tutti gli altri hanno svolto una sessione tecnico-tattica. Arrivano buone notizie su Iago Falque, che si è riaggregato ai compagni per una parte di allenamento. I miglioramenti verranno valutati anche domani, quando è in programma un’altra sessione tecnico-tattica.