Toro, si ripartirà da Mazzarri: i vantaggi della continuità del progetto

Il Torino, ormai, si affaccia alla conclusione di questo campionato di Serie A 2018/2019, che ha visto i granata percorrere un percorso molto intenso, che li ha portati ad un passo dalla qualificazione in Europa League. In ogni caso, nonostante manchi ancora una partita al termine, i granata danno per assodato che questa stagione sia stata molto positiva per diversi aspetti, a partire dal record di punti fino all’imbattibilità di Sirigu. In sintesi, qualcosa da cui ripartire c’è: nella prossima stagione non si ripartirà certo da zero.

MAZZARRI – Il Toro si tiene stretto il suo allenatore, Walter Mazzarri, che in questa stagione è stato un vero leader che ha dato unità al gruppo, tirando fuori il meglio da quasi tutti i giocatori, che gli erano e gli sono estremamente riconoscenti: non perdono occasione di evidenziarlo in ogni intervista, da Nkoulou a Zaza, che ha accettato in silenzio molte esclusioni affermando pubblicamente che “Mazzarri sa quel che fa”. E quindi il tecnico rimarrà al Torino, dando continuità ad un progetto che è evidentemente promettente, a cui è mancata solo la ciliegina (che sarebbe stata peraltro meritata: l’anno scorso l’Atalanta si qualificò per i preliminari di Europa League arrivando settima a 60 punti). I granata, il prossimo anno, avranno quindi un vantaggio nei confronti delle squadre avversarie: la continuità del progetto, fattore importantissimo in un mondo come quello del calcio.

VALZER – Le prime squadre di Serie A, infatti, si troveranno di fronte a cambiamenti in panchina: saranno almeno 6/7 le squadre tra le prime nove dell’attuale classifica a cambiare guida tecnica. Soltanto il Napoli confermerà sicuramente il mister Carlo Ancelotti: Gennaro Gattuso potrebbe restare alla guida del Milan nel caso in cui centrasse la qualificazione in Champions League, ma il traguardo è tutto fuorchè certo. Gasperini non è sicuro di rimanere all’Atalanta; l’Inter cambierà allenatore, risultando vicina ad un accordo con Conte; la Roma cerca un tecnico, la Lazio non è certa di confermare Simone Inzaghi, così come la Sampdoria con Giampaolo.

CASO ATALANTA – L’importanza di un ciclo e della continuità sta proprio nella squadra rivelazione degli ultimi campionati, ovvero l’Atalanta. I bergamaschi hanno trovato in Gian Piero Gasperini il vero condottiero e fautore di un gruppo che ha fatto in tre stagioni qualcosa di formidabile e si sta giocando l’accesso in Champions League, contro le due squadre di Milano, meritando sicuramente – per la stagione condotta – di agguantare la competizione europea. Ad oggi, quindi, il Torino può sperare di aprire un ciclo simile con Mazzarri: ripartire da un allenatore che ha un gruppo che già ben conosce nei minimi dettagli può davvero essere fattore di successo. O almeno, è quanto sperano al Torino.