Toro News Award: trionfa Belotti! La premiazione al Filadelfia

È Andrea Belotti il vincitore della seconda edizione del Toro News Award! Il sondaggio settimanale targato Toro News, in cui vi chiediamo di esprimere i vostri migliori in campo delle partite del Torino FC, è giunto al termine. Anche quest’anno è stato un grande successo: oltre 25 mila voti spalmati in 37 giornate di campionato, in cui avete espresso – settimana dopo settimana – le vostre preferenze. Come di consueto però, a una giornata dal termine, è tempo di tirare le somme. A comandare la classifica definiva e ad assicurarsi il premio finale di “miglior granata dell’anno” è Anrea Belotti, che con i suoi 52 punti precede Sirigu (47 punti) e Izzo (36 punti).

Dopo Nicolas Nkoulou, vincitore della prima edizione dei Toro News Award, quest’oggi è stato dunque Andrea Belotti a ricevere la targa premio dal direttore Gianluca Sartori; presente per l’occasione allo Stadio Filadelfia. Il capitano del Torino ha ritirato il premio con grande felicità, ringraziando Toro News e tutti i tifosi granata. Appuntamento al prossimo anno: dopo Nkoulou e Belotti, chi sarà il prossimo vincitore dei Toro News Award? Una cosa è certa: sarete voi a deciderlo.

TORO NEWS AWARD, LA CLASSIFICA FINALE

52 PUNTI: Belotti

47 PUNTI: Sirigu

36 PUNTI: Izzo

30 PUNTI: Ansaldi

29 PUNTI: Nkoulou

24 PUNTI: Falque

23 PUNTI: Baselli, Berenguer

13 PUNTI: Meitè

11 PUNTI: Rincon

9 PUNTI: Parigini, Aina

7 PUNTI: Zaza

6 PUNTI: Lukic

3 PUNTI: Ichazo, Moretti, De Silvestri