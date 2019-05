Toro, niente Europa ma Cairo resta coerente: “Tengo i migliori e completo la rosa”

Il Presidente del Torino Urbano Cairo, in questo mese di maggio, ha avuto occasione id parlare più volte del prossimo mercato granata. Il 4 maggio, nel giorno della commemorazione per il Grande Torino a Superga, aveva fatto presente ai giornalisti che avrebbe voluto tenere tutti i giocatori cardine di questa stagione estremamente positiva, andando a cercare dei puntelli per migliorare una rosa già molto competitiva ma con qualche lacuna. Tutto questo era stato confermato anche dopo il successo della settimana scorsa contro il Sassuolo, quando il numero 1 del Toro aveva dato corda alla sua tesi: “Grande gioia. Mercato? Teniamo tutti e puntelliamo la rosa.”

EMPOLI – Dopo la pesante sconfitta contro l’Empoli di Andreazzoli al Castellani, il Presidente Cairo ha parlato con i giornalisti e non ha cambiato la sua versione. La volontà rimane quella di migliorare la squadra: “Questo campionato è una base di partenza importante per la prossima. Anche se non si dovesse andare in Europa, la strategia per il Torino non cambierebbe.” (QUI LE SUE PAROLE).

PROGETTO – Parole, quelle di Cairo, che incoraggiano i tifosi granata. Il patron ha affermato di avere un progetto importante in mente, con una parola d’ordine: continuità a questo gruppo e a questo allenatore per crescere ancora. Il numero 1 del Torino ha già investito parecchio per regalare alla sua squadra la possibilità di giocare su palcoscenici più importanti come quello dell’Europa League. Infatti il bilancio del 2018 si è chiuso con un rosso di 12 milioni (QUI i dettagli); nonostante questo, Cairo ha esternato la voglia di non fermarsi qui. Ora servirà passare dalle parole ai fatti, allestendo per la prossima stagione un gruppo ancora più fornito per superare il risultato di questa stagione, che intanto va chiusa al meglio arrivando a 63 punti.