Toro, pillole dal Fila: cinquina di Zaza, Falque ed Ansaldi al lavoro

Sorrisi e volti distesi al Filadelfia (LA GALLERY) nell’allenamento mattutino agli ordini di Walter Mazzarri. La vittoria agguantata in extremis allo Stadio Bentegodi ha alzato il morale dei giocatori del Torino, parsi felici e spensierati nella seduta a porte aperte di questa mattina. Protagonista assoluto di giornata Simone Zaza: dopo il gol vittoria di ieri (il primo in assoluto con la maglia granata), l’ex attaccante del Valencia è parso in grande spolvero nella seduta odierna. Prima una parte atletica insieme ai compagni subentrati o rimasti in panchina nella gara di ieri, poi una super prestazione in partitella. Cinque i gol messi a segno dal numero 11, in tutti i modi: tiro da fuori, anticipo in spaccata, stop e tiro da dentro l’area di rigore. Insomma è uno Zaza sempre più galvanizzato e in forma dopo il gol di ieri pomeriggio.

