Udinese-Torino 1-1, Mandragora: “Oggi un punto guadagnato”

Al termine di Udinese-Torino 1-1, ha parlato in zona mista Rolando Mandragora: “Il Torino è una squadra ostica. Mi sono trovato subito bene a Udine, ho trovato un bel gruppo. Potevamo vincere? Ci sono anche gli avversari in campo, loro sono venuti fuori, poi han trovato un eurogol e ci han messo in difficoltà. Abbiamo tenuto bene, lavoreremo per migliorare ancora. Peccato per Machis, ma non fa niente, cercheremo di fare meglio”.

Ancora Mandragora: “Fare punti in Serie A è sempre difficile, quando non si può vincere è importante non perdere. Quindi sì è un punto guadagnato. Troveremo un Chievo voglioso ma dovremmo cercare di vincere. I tifosi ci hanno aiutato oggi, si sono comportati molto bene, non possiamo non ringraziarli. Squalifica? Acqua passata, voglio essere un punto di riferimento”.

Leggi anche:

Udinese-Torino 1-1, Meite: “Gol Udinese, c’era fallo su di me. Siamo nervosi”

Udinese-Torino 1-1, Baselli: “Mancato solo il gol. Il gol annullato ci ha penalizzati”

Udinese-Torino 1-1, Petrachi attacca Valeri: “Gol annullato? Rido per non piangere”

Le pagelle di Udinese-Torino 1-1, Meitè chapeau. Soriano e Baselli: serve di più

Udinese-Torino 1-1, il lampo di Meitè porta solo un punto. Ma è rabbia Toro