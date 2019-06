Under 20 / Italia-Mali 4-2: gli Azzurri sono in semifinale, Buongiorno rimane in panchina

L’Italia Under 20 ha affrontato questa sera il Mali, riuscendo a battere gli africani per 4-2 contro una squadra che si è dimostrata molto veloce e ostica. Grazie ai due gol di Pinamonti, stella di questa Italia, all’autogol di Kone e al gol di Frattesi, gli Azzurrini sono riusciti a portare a casa la vittoria. Alessandro Buongiorno non è sceso in campo con la sua Nazionale, avendo una difesa già titolare, ed ha guardato i suoi compagni strapazzare il Mali in una partita accesa e poco prevedibile. In ogni caso, per le prossime partite il difensore di proprietà del Torino si metterà a disposizione, per poter mettere nelle gambe qualche kilometro in più.