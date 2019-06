Venezuela-Ecuador 1-1: Rincon a riposo, la Vinotinto ripresa all’ultimo

Il campionato è terminato definitivamente, ed è cominciato il periodo delle Nazionali. La prima nazionale ad essere impegnata era il Venezuela Tomas Rincon, che con il suo Venezuela ha sfidato nella notte – all’Hard Rock Stadium di Miami -l’Ecuador, in una partita che prepara la selezione Vinotinto per la Copa America (14 giugno – 7 luglio). Il risultato finale è stato un 1-1.

La partita di questa notte non è stata particolarmente positiva per il Venezuela, passato in vantaggio nel primo tempo con Rosales, ma che è stato raggiunto con un gol al 91’ di Valencia. Un match non particolarmente brillante, al quale non ha partecipato il centrocampista del Torino Tomas Rincon, rimasto in tribuna per questa partita in particolare. “Abbiamo utilizzato giocatori che non parteciperanno alla Copa America in un’amichevole che era al di fuori delle date FIFA”, ha spiegato il ct Rafael Dudamel. I prossimi impegni pre-Copa America sono fissati per il 6 giugno (Messico-Venezuela) e per il 9 giugno (Stati Uniti-Venezuela).