Zaza: impegno, foga e imprecisioni. Il sostegno del Toro per ritrovare la fiducia

“L’importante è che si impegni. E lui lo ha fatto”. Al termine della partita tra Torino e Genoa, Walter Mazzarri si è detto soddisfatto di Simone Zaza: “Si è sacrificato e ha pensato a giocare per la squadra”, anche se poi ha specificato: “esistono le giornate buone o meno buone”. Effettivamente ha lottato su tutti i palloni, in modo anche troppo veemente, anche se poi un attaccante deve anche segnare e lui non l’ha fatto.

LE STATISTICHE – L’impegno è certificato anche dai numeri, l’ex Valencia ha lottato su ogni pallone, diventando il giocatore più falloso della gara (5 falli fatti). Nel finale l’ammonizione per l’intervento scomposto su Romero assomigliava ad un cartellino arancione. Trentanove le palle giocate e due quelle recuperate, inoltre sullo sprint è il migliore tra i granata (32.89 km/h è la sua velocità). Dopo Belotti, è stato il giocatore che ha tirato di più in porta (3 volte) ma non è mai riuscito a trovare il colpo vincente.

LA POSIZIONE – Interessante capire la sua posizione nel tridente offensivo. La soluzione tattica adottata è quella di Belotti e Zaza davanti mentre Iago Falque agiva da collante tra centrocampo e attacco. Il presidente Urbano Cairo, nel post-partita, non appariva tanto convinto della disposizione: “E’ una soluzione possibile ma servono automatismi: Zaza e Belotti devono trovare intesa in più – ma poi ha specificato – ma è normale”. Zaza partiva da attaccante vicino a Belotti, ma all’occasione si è allargato anche sulla destra. I due spesso però fanno ancora fatica ad intendersi, come quando al 29′ della ripresa il Gallo ha cercato il compagno che però non si è inserito: il Toro ha perso la palla e una potenziale azione da gol. La sensazione è che, in questo momento, giocando con due attaccanti così vicini entrambi si portino via spazio e non riescano ad essere concreti. Da evidenziare che sia nell’occasione del primo gol, che nell’azione del rigore, entrambe le punte non hanno partecipato.

Automatismi da trovare a parte (e dopo 13 partite si poteva auspicare che non fosse più così) ed evidenziato il grande impegno agonistico tracimato a volte in foga, sicuramente più apprezzabile dell’indolenza vista contro il Parma, si ha la sensazione che a Zaza manchino lucidità e fiducia. “Lui ha fatto poche partite da titolare – ha affermato il Gallo nel post-partita – quindi ho cercato di caricarlo” . Come le dichiarazioni di Mazzarri, anche quelle del capitano sono volte a rassicurare Zaza: il Toro prova a supportare nel suo insieme il lucano. Se l’atteggiamento rimarrà questo, i gol prima o poi arriveranno.