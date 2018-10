Torino, per Mazzarri ipotesi squalifica per due giornate. Quel confronto con Pioli…

Walter Mazzarri rischia una squalifica che lo porterebbe a saltare anche almeno un’altra gara successiva a quella dopo la trasferta di Genova contro i blucerchiati in programma domenica alle 15:00. Il tecnico granata è stato espulso sabato sera dopo 30’ nel match casalingo contro la Fiorentina a causa del mancato giallo sul brutto intervento di Vitor Hugo: decisione che per il tecnico granata è stata sintomo di un diverso metro di giudizio dell’arbitro Fabbri, che poco prima aveva ammonito Rincon per un fallo simile su Chiesa. Mazzarri ha sostenuto di essere stato oggetto di un allontanamento avventato e che i presupposti per un suo allontanamento non ci fossero, salvo poi dare in escandescenze una volta subita la decisione dell’arbitro.

CONFRONTO CON PIOLI – E’ ricorrente nei pensieri del tecnico granata l’idea di subire trattamenti peggiori rispetto ad altri colleghi nell’ambito del dialogo con gli ufficiali di gara. Ed effettivamente qualche precedente che attesta le sue ragioni c’è. Come dimostra il video qui sopra, l’anno scorso il tecnico della Fiorentina Pioli, proprio contro il Toro, si agitò dopo il mani di Ansaldi chiedendo l’utilizzo del Var e fu accontentato dall’arbitro Gavillucci, che poi determinò un giusto rigore, mentre Mazzarri in simili situazioni (contro la Roma alla prima giornata, ad esempio) è stato allontanato immediatamente.

LE SENSAZIONI – Dopo quell’espulsione all’esordio Mazzarri non fu squalificato ma solo ammonito con diffida. Questo, unitamente alle sue dichiarazioni non certo all’acqua di rose nelle interviste postpartita (“Mi danno fastidio certi comportamenti, io voglio vedere l’arbitro che si comporta nella stessa maniera con tutti. Questa arroganza non mi va bene da parte del potere e mi riferisco agli arbitri”) fa pensare che stavolta sia inevitabile una squalifica almeno di una giornata. Ma non ci sarebbe da stupirsi se il giudice sportivo Mastrandrea decidesse di far saltare al tecnico anche la partita successiva contro il Parma (e a quel punto il Torino valuterebbe certamente il ricorso). Dipende dal contenuto del referto dell’arbitro Fabbri, in cui sono riportati i motivi dell’espulsione del tecnico granata. Nel primo pomeriggio di oggi il giudice sportivo diramerà il suo verdetto. Le sensazioni sono tutt’altro che positive, anche se la speranza da parte granata è che Mazzarri salti solo la prossima partita contro la Sampdoria di Giampaolo.