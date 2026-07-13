Non è andato giù a Giuseppe Marotta il passaggio di Palestra al Chelsea. Intervenuto in conferenza stampa al fianco del tecnico Cristian Chivu per presentare la nuova squadra e la nuova stagione, il presidente dei nerazzurri si è soffermato sull'affare saltato con l'Atalanta per il giovane terzino italiano, molto vicino all'Inter prima del dietrofront e il conseguente accordo coi Blues: "Gli agenti hanno un peso sempre più importante sui destini delle società. A volte queste realtà condizionano i trasferimenti, a volte non dando neanche consigli positivi ai loro assistiti. Il caso Palestra è frutto di una scelta fatta dal giocatore che è venuto meno ad un impegno verbale assunto il mese precedente. Il suo agente poteva forse avere un ruolo più consistente nel consigliare, ha scelto questa strada e noi ci siamo dovuti arrendere al fatto che il giocatore sia andato in un campionato con cui noi non possiamo essere competitivi"