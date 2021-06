Calciomercato: Bonifazi verso il Bologna. La Lazio avanza per Torreira

I movimenti dei club di Serie A: Lazzari potrebbe ritrovare Inzaghi all'Inter. Ufficiale Gonzalez alla Fiorentina

Redazione Toro News

BONIFAZI — A poco più di una settimana dal via ufficiale, il calciomercato sta già entrando nel vivo. Tra le squadre più attive in giornata c'è il Bologna. I rossoblù, come riportato da Gianluca Di Marzio, sono in fase avanzata per portare Kevin Bonifazi alla corte di Sinisa Mihajlovic. Il centrale ex Toro, rientrato alla Spal dopo il prestito all'Udinese, sarebbe molto vicino al trasferimento in Emilia. Nella stessa operazione rientrerebbe anche Demba Seck, giocatore della Primavera ferrarese.

TORREIRA A lungo accostato ai granata la scorsa estate, Lucas Torreira potrebbe fare ritorno in Italia. Sul centrocampista uruguaiano ci sono gli occhi della Lazio, alla ricerca di un rinforzo per Maurizio Sarri. La trattativa con l'Arsena sembrerebbe ben avviata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

NICO GONZALEZ Investimento importante per la Fiorentina che, in attesa di conoscere ufficialmente il nuovo allenatore (in pole c'è Italiano), si è assicurata Nico Gonzalez. Il club viola si è assicurato l'esterno classe 1998 prelevandolo a titolo definitivo dallo Stoccarda a fronte di una cifra superiore ai venti milioni di euro. Nella giornata di oggi è arrivato l'annuncia ufficiale: al giocatore cinque anni di contratto.

LAZZARI In passato obiettivo anche del Toro, Manuel Lazzari potrebbe lasciare la Lazio in questa sessione di mercato. Sull'esterno ex Spal ci sarebbe il pressing dell'Inter di Simone Inzaghi. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, ci sarebbe già un accordo tra le parti per un trasferimento in nerazzurro. Ufficializzata la cessione di Hakimi (più Psg che Chelsea), l'Inter potrebbe affondare il colpo Lazzari per 22 milioni di euro più 4 di bonus.