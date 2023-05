Calciomercato Torino, dall’Inghilterra: “Il Burnley mette gli occhi su Karamoh”

Karamoh sarebbe un profilo gradito al Burnley per il ritorno in Premier League

Voci di mercato dall'Inghilterra per Yann Karamoh. Il trequartista granata piace, a quanto riporta il Daily Mail, al Burnley, squadra fresca di promozione in Premier League. Karamoh sarebbe particolarmente gradito al tecnico Vincent Kompany per la versatilità che potrebbe garantire al fronte offensivo. A quanto riportano gli inglesi, Kompany lo avrebbe voluto già la scorsa estate quando poi il Torino prelevò il francese dal Parma. A fine stagione il club granata ridefinirà il futuro di Karamoh, che aveva firmato un contratto annuale con opzione per altre due stagioni a Torino. Nel caso in cui questa non venga esercitato, allora Karamoh sarebbe libero.