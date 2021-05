Calciomercato Torino, Nkoulou ai saluti: “Ho dato tutto, aspetto nuove offerte”

Il difensore camerunese non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Torino: "Qui ho dato tutto, ora aspetto nuove offerte"

Nicolas Nkoulou lascerà il Torino a fine stagione. Il difensore camerunese, come è noto, è in scadenza di contratto con il club granata e ha deciso di non rinnovare per poter lasciare il capoluogo piemontese da svincolato il prossimo 30 giugno. Una decisione che era nell'aria da tempo, ma che è stata confermata dallo stesso Nkoulou in un’intervista rilasciata oggi a Bein Sport: “Ho dato il meglio di me, tutto quello che avevo per il Torino - ha detto il 33 granata -. Adesso sono alla fine del contratto. Le mie orecchie sono tese, i miei occhi aperti. Sto aspettando nuove offerte per scoprire dove vado. Se c’è un interesse dell’Olympique Marsiglia nei miei confronti? La sento ancora come la mia squadra del cuore. Per quello che ho passato lì e per quello che rappresenta Marsiglia, è piuttosto lusinghiero. Non chiudo nessuna porta”.