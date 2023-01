Calciomercato Toro, il punto: Adopo, rinnovo vicino? Per Shomurodov si attende

Iniziata ufficialmente il 2 gennaio, prosegue la sessione invernale di calciomercato. Alcuni club hanno già fatto le prime mosse, rinforzando le rispettive rose; altri invece stanno ancora sondando il terreno. Per quanto riguarda il Torino, non ci sono operazioni concluse ufficialmente quando siamo arrivati al 13 gennaio. Una novità di giornata, sono invece le parole del procuratore di Michel Adopo riguardo il rinnovo di contratto. In merito alle uscite, invece, resta ancora congelata la situazione di mercato di Bayeye. Ecco il punto di giornata.