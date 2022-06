Calciomercato: Vicario e Sirigu nel mirino del Napoli, Salernitana su Ceppitelli

Il calciomercato estivo è di fatto già cominciato, anche se la data dell'ufficiale apertura è fissata come di consueto l'1 luglio. Ci sono squadre che cercano di trovare sostituti o rimpiazzi in vista della prossima stagione che comincerà presto, il 13 agosto. Il Napoli in particolare sta cercando di definire alcune posizioni, tra cui quelle dei portieri. Sia Meret che Ospina sembrano destinati a lasciare il club, che per questo motivo si sta muovendo per Vicario del Cagliari (ma l'ultimo anno in prestito ad Empoli) e per Sirigu del Genoa, entrambi portieri di squadre retrocesse in cerca di nuovi progetti da abbracciare. L'idea della squadra partenopea è proprio di creare questo tandem per la porta.